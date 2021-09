Izabela Janachowska świętowała urodziny w towarzystwie Małgorzaty Rozenek. Edyta Górniak zaśpiewała "Sto lat"!

Wszystko wskazuje na to, że narodziny pierwszego dziecka Izabeli Janachowskiej zbliżają się naprawdę wielkimi krokami! Przyszła mama pojawiła się dziś na konferencji prasowej TVN, podczas której zaprezentowano wiosenną ramówkę kanałów lifestylowych. Na spotkaniu z mediami nie mogło więc zabraknąć jednej z największych gwiazd stacji TVN Style, która na antenie stacji prowadzi m.in. program "Panny Młode Ponad Miarę". Izabela Janachowska pojawiła się na konferencji i zachwyciła swoim wyglądem w zaawansowanej ciąży. Brzuszek jest już bardzo duży! Izabela Janachowska już wkrótce zostanie mamą Izabela Janachowska pojawiła się na spotkaniu z mediami w bardzo seksownej stylizacji, która podkreśliła nie tylko duży ciążowy brzuszek, ale i zgrabne nogi przyszłej mamy. Gwiazda TVN wybrała bardzo krótkie szorty, które połączyła w długą narzutką w beżowym kolorze. Look Izabeli Janachowskiej uzupełniły buty na wysokiej szpilce i mała, czarna torebka. Zobaczcie sami, jak prezentowała się przyszła mama, Izabela Janachowska! Przypominamy, że gwiazda TVN do tej pory nie zdradziła płci swojego dziecka. Wiadomo już jednak, że Izabela Janachowska do tej pory przytyła 6 kilogramów. Izabela Janachowska na konferencji TVN. Przyszła mama wybrała bardzo seksowny look. Zobacz także: Izabela Janachowska po narodzinach dziecka zniknie z telewizji? Wiemy, co planuje!