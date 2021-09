Anna Lewandowska pokazała tort urodzinowy Roberta Lewandowskiego! To wyjątkowe arcydzieło!

W czwartek 17. grudnia media obiegła fantastyczna wiadomość - Robert Lewandowski otrzymał prestiżową nagrodę FIFA The Best i tym samym został najlepszym piłkarzem na świecie w roku 2020! Wielka radość ogarnęła całą Polskę i oczywiście jego ukochaną Annę Lewandowską . Na instagramowym profilu żony piłkarza pojawiło się zdjęcie Roberta Lewandowskiego z nagrodą, a także nagrania, na których widzimy, jaka była pierwsza reakcja trenerki na tę wspaniałą wiadomość. Nie zabrakło łez wzruszenia. Zobaczcie sami! Zobacz także: Ogromny sukces Roberta Lewandowskiego! Polak zdobył nagrodę FIFA dla Piłkarza Roku 2020 roku! Tak Anna Lewandowska zareagowała na wielki sukces swojego męża Ten rok zdecydowanie należał do Roberta Lewandowskiego! Polak spełnił swoje sportowe marzenia - razem ze swoją drużyną Bayern Monachium wygrał Ligę Mistrzów, Puchar Niemiec, został królem strzelców Bundesligi, a teraz odnotował kolejny gigantyczny sukces! Jako pierwszy Polak w historii został uhonorowany tytułem najlepszego piłkarza roku na świecie FIFA The Best. Robert Lewandowski zdeklasował rywali i pozostawił w tyle Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego. Oczywiście ceremonię wręczenia nagrody śledziła Anna Lewandowska. Ze względu na pandemię i wprowadzonymi obostrzeniami, żona piłkarza oglądała relację w telewizji. Gdy tylko padła informacja, że to właśnie Robert Lewandowski został najlepszym piłkarzem na świecie, oczywiście zapanowała euforia! Na instagramowym profilu Ani Lewandowskiej pojawiło się nagranie, na którym możemy zobaczyć jej reakcję. Gwiazda dodała również wzruszający wpis. Gratulacje kochanie! Zrobiłeś to! Twoje piłkarskie marzenia się spełniły, to był niesamowity rok! Jestem z Ciebie bardzo dumna. Kochamy Cię!❤️ - napisała Anna Lewandowska. ...