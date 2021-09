"Taniec z gwiazdami": Izabela Janachowska zaliczyła wpadkę, ale i tak skradła show! "Ozdoba programu"

Już po raz dwunasty na antenie telewizji Polsat możemy oglądać kultowe taneczne show, czyli "Taniec z gwiazdami". W tym sezonie zaszło sporo zmian, między innymi do grona prowadzących dołączyła Izabela Janachowska. Jest to zupełnie nowe wyzwanie dla byłej tancerki, obecnie bizneswoman i specjalistki branży ślubnej. Jak wypadła i co sądzą o jej występie fani show? Sprawdźcie szczegóły!

"Taniec z gwiazdami": Izabela Janachowska zadebiutowała w roli prowadzącej show

W miniony poniedziałek, 30 sierpnia, wystartowała 12. edycja "Tańca z gwiazdami". Już w pierwszym odcinku, widzowie nie mogli narzekać na brak emocji! Do grona jurorów tanecznego show, czyli Iwony Pavlović, Michała Malitowskiego i Andrzeja Grabowskiego, dołączył Andrzej Piaseczny, który od pierwszych chwil zaprezentował się doskonale! Jego błyskotliwe wypowiedzi podbiły serca widzów i wygląda na to, że piosenkarz będzie raczej tym łaskawym jurorem - wszystkich uczestników obdarował naprawdę wysokimi notami.

East News

Oczy fanów show były zwrócone nie tylko na nowego jurora, ale także na nową prowadzącą, czyli Izabelę Janachowską! Tancerka po wieloletniej współpracy z TVN, zdecydowała się przejść do konkurencyjnej stacji, aby podjąć się nowego wyzwania, czyli poprowadzenia "Tańca z gwiazdami". Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna bardzo ciepło przywitali nową gwiazdę show i wspierali ją podczas jej debiutu.

Jak jednak wiadomo, jest to program na żywo i zdarzają się też wpadki. To nie ominęło również debiutującej Izabeli Janachowskiej. Na szczęście była to jedynie drobna pomyłka - nowa prowadząca podała błędną liczbę punktów po prezentacji jednej z par, jednak bardzo szybko udało jej się to wyłapać i gwiazda przyznała się do błędu i poprawiła się.

East News/Pawel Wodzynski

Izabela Janachowska cieszy się ogromną sympatią widzów i wygląda na to, że również w roli prowadzącej "Taniec z gwiazdami", zrobiła na nich wrażenie!

- Pani Iza świetnie sobie radzi! Trzymam kciuki i życzę powodzenia - Iza świetnie! Ozdoba tego programu! - Super Pani Izabelo - Cieszę się Pani Izabelo, że jest Pani w programie - piszą fani show

East News/Pawel Wodzynski

A Wam, jak się podoba Izabela Janachowska w nowej roli? Uważacie, że jej debiut był udany? "Taniec z gwiazdami" to jednak nie będzie jej jedyne wyzwanie w stacji Polsat. Gwiazda jakiś czas temu zdradziła nam, że będzie również gospodynią dużego programu o tematyce ślubnej!

- To będzie produkcja z ogromnym rozmachem, takiej realizacji nie podjęła się dotychczas żadna stacja w Polsce. Pierwszy raz od trzech lat, odkąd zaszłam w ciążę, będę mogła robić coś tak imponującego. Warto było czekać na taką szansę. Myślę, że Chrisek już na tyle podrósł, że będzie świetnym kompanem moich podróży i… moją prawą ręką (śmiech) Cieszę się, że zrobimy coś, co będzie nie tylko pełną wzruszeń i radości rozrywką, ale też realną pomocą dla młodych par" - powiedziała nam gwiazda.

Będziecie oglądać?