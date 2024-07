Pastelowe płaszcze są hitem sezonu jesień-zima 2013/14. Pojawiały się na pokazach takich domów domy jak Mulberry, Carven czy Sonia Rykiel. Zwłaszcza błękit podbił ten sezon. Był czołowym kolorem u Blumarine, albo u naszego rodzimego Łukasza Jemioła. Co ważniejsze pastelowe klolory zostają z nami na wiosnę.

Nie da się więc zaprzeczyć, że płaszcz Katarzyny Herman, w którym aktorka przybyła na premierę filmu "Biegnij chłopcze, biegnij" to modowy hit. Aktorka dobrała do niego spodnie cygaterki, satynową torebkę i baleriny w panterkę. Do tego kontarstowo usta w malinowej czerwieni. Nietuzinkowy look! Jesteśmy pod wrażeniem.

