Iwona Węgrowska nie należała w szkole do grona prymusek. Tak można przynajmniej wywnioskować z rozmowy jaką udało nam się z nią przeprowadzić podczas letniej imprezy MTV Mobile. Piosenkarka przyznała się, że nie przepadała za matematyką i historią, a nauczyciele przepuszczali ją bardziej z litości niż dzięki zdobytej wiedzy. Dla niej samej najważniejsza była muzyka.

- Ja nie lubiłam chodzić do szkoły. Wiadomo, must to mus, natomiast ja miałam zainteresowania całkiem inne, bo muzyczne. Czasem to marnie wyglądało, ale nauczyciele przepuszczali mnie, bo wiedziały, że moje serce leży gdzie indziej niż w tej nauce - powiedziała nam Iwona.