Nie cichną echa oscarowej gali, podczas której Bradley Cooper i Lady Gaga zaśpiewali razem piosenkę "Shallow", za którą piosenkarka dostała Oscara. Ich wykonanie nie przeszłoby do historii, gdyby nie zachowanie aktorów. Gaga i Cooper przez całą piosenkę patrzyli sobie w oczy, a na koniec przytulali się na scenie. Niektórzy mówili, że mało brakowało, a bylibyśmy świadkami namiętnego pocałunku! Całej sytuacji pikanterii dodaje fakt, że na widowni siedziała Irina Shayk, ukochana aktoram, z którą Bradley ma córkę.

Bradley Cooper i Lady Gaga mają romans?

Plotki o rozmowie aktora z Lady Gaga zaczęły się od ich występu w Las Vegas, podczas którego pierwszy raz zaśpiewali piosenkę "Shallow", pochodzącą z filmu "Narodziny gwiazdy". W hollywoodzkiej produkcji, którą wyreżyserował Bradley, zagrali parę kochanków, którzy zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia. Podczas promocji filmu piosenkarka i aktor nie szczędzili sobie czułości, często trzymali się za ręce i przytulali. Fani pary są przekonani, że między aktorem i piosenkarką zrodziło się uczucie, dlaczego Gaga zerwała ze swoim narzeczonam, a związek Bradleya i Iriny przechodzi kryzys. Jak sama Gaga skomentowała plotki o jej romansie z aktorem?

- Tak, ludzie mogli zobaczyć chemię między nami, i wiesz co – o to właśnie chodziło! "Shallow" to piosenka o miłości, "Narodziny gwiazdy" to historia miłosna. Kiedy śpiewasz piosenki o miłości, chcesz, by ludzie ją poczuli. Jestem artystką i zdaje się, że wspólnie z Bradleyem zrobiliśmy kawał dobrej roboty – nabraliśmy was!, powiedziała Lady Gaga w programie Jimmy'ego Kimmela.

Jej słowa nie uciszyły jednak plotek o romansie, bowiem fani są przekonani, że para na razie ukrywa swoje uczucie, żeby Bradley Cooper mógł w spokoju zakończyć swój związek. Po Oscarach paparazzi zrobili zdjęcia, jak smutna Irina z córką spaceruje po plaży. Podczas oscarowej gali piękna modelka musiała robić dobrą minę do złej gry i przetrwać moment wspólnego występu jej ukochanego z Lady Gaga, która słynie ze sporej spontaniczności i chętnie przytula się publicznie do aktora. Irina Shayk już na samym początku gali podjęła taktyczną decyzję i można powiedzieć, że "rozdzieliła" swojego ukochanego z Gagą, bowiem usiadła między nimi. Do tego często odwracała się plecami do piosenkarki, co tylko potwierdziło teorie fanów na temat niechęci modelki do piosenkarki.

Irina Shayk popłakała się na Wimbledonie

To nie pierwszy raz, gdy zachowanie Iriny jest szeroko komentowane. Po raz pierwszy sporo mówiło się o jej zachowaniu w 2016 roku, gdy para pojawiła się razem na Wimbledonie. W pewnym momencie Irina zaczęła płakać. Ten moment uchwyciły kamery, a sam Bradley Cooper wyglądał na bardzo zaskoczonego. Aktor próbował potem uspokoić ukochaną, ale ona nawet nie spojrzała w jego kierunku. Nie wiadomo, dlaczego wtedy Irina i Bradley pokłócili się, ale to nagranie to najlepszy dowód na to, że ich związek od początku był trudny i przechodził wiele kryzysów. Czy pokona ten związany z plotkami o niewierności aktora?

Oto nagranie (od 0:19 Irina płacze):

Bradley Cooper i Irina Shayk pokłócili się na Wimbledonie

East News

Para wychowuje razem córkę Lea De Seine Shayk Cooper

East News

