Z pewnością nikt nie zapomni tego występu podczas 91. gali rozdania Oscarów. Lady Gaga i Bradley Cooper na kilka minut zahipnotyzowali publiczność zebraną w Dolby Theatre w Hollywood oraz przed telewizorami. Oboje wykonali na żywo piosenkę pt. "Shallow" z filmu "Narodziny gwiazdy", w którym zagrali kochanków. Fani twierdzą, że Lady Gaga i Bradley Cooper mają też romans w życiu prywatnym. Jeden ze znanych dziennikarzy przyparł piosenkarkę do muru i spytał wprost o to, co łączy ją z przystojnym aktorem. Jej odpowiedź nie jest jednoznaczna!

Lady Gaga i Bradley Cooper mają romans?

Lady Gaga i Bradley Cooper zbliżyli się do siebie podczas kręcenia filmu "Narodziny gwiazdy". Chemię między nimi widać było również podczas oscarowego występu. Głębokie spojrzenia w oczy, czułości, uściski... Irina Shayk, partnerka Bradleya Coopera, mogła poczuć się nieswojo obserwując ich z publiczności. Kilka dni później Lady Gaga gościła w programie Jimmy'ego Kimmela. Artystka opowiadała między innymi o emocjach związanych z odbieraniem Oscara. Znany dziennikarz nie odmówił sobie przyjemności i spytał gwiazdę o to, co tak naprawdę łączy ją z Bradleyem Cooperem. W pierwszej chwili Lady Gaga zaniemówiła. Czy to oznacza, że faktycznie połączył ją płomienny romans z przystojnym kolegą z planu?

Gdy Lady Gaga usłyszała pytanie o romans z Bradleyem Cooperem, początkowo przewróciła jedynie oczami, co miało sugerować, że jest już znudzona tym tematem. Chwilę później artystka zdecydowała się jednak skomentować całe zamieszanie wokół jej relacji z aktorem.

- Ludzie zobaczyli miłość i to jest właśnie to, co chcieliśmy, żeby widzieli. To miłosna piosenka. Film "Narodziny gwiazdy" to miłosna historia (...). Żeby zrobić dobry występ, to było bardzo ważne, żeby wytworzyła się między nami więź. Kiedy śpiewasz miłosną piosenkę, chcesz, żeby ludzie to poczuli - tłumaczyła Lady Gaga.

Myślicie, że między nią a Bradleyem faktycznie nie ma nic więcej, oprócz przyjaźni?

East News

Partnerka Bradleya Coopera mogła być zazdrosna patrząc na ich czułości...

East News

