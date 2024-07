Reklama

Irena Santor uważana jest za damę polskiej piosenki. Jej przygoda z muzyką rozpoczęła się na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, a każdy jej kolejny utwór przechodził do kanonu polskiej muzyki. W czerwcu ukazał się jej nowy album na którym znalazło się dwanaście premierowych utworów. Przy okazji jego promocji, gwiazda opowiedziała o dramatycznych wspomnieniach sprzed lat. Przypomnijmy: Irena Santor wspomina dramat sprzed lat. Zrobiła wszystko, żeby nie umrzeć

Jednym z utworów na płycie jest "Chodź na kawę Warszawo". Przed zdjęciami do teledysku, Irena Santor przyznała, że jest to pierwszy profesjonalny klip w trakcie jej wieloletniej kariery. Do udziału w nim zaprosiła swoich przyjaciół oraz artystów, którym kibicuje w karierze. W wyjątkowym projekcie wzięli udział: Urszula Dudziak, Mela Koteluk, Alicja Majewska, Marcelina, Ania Ołdak z zespołu MoMo, Alan Andersz, Eldo, Igor Herbut, Paweł Królikowski, Dawid Kwiatkowski, Romuald Lipko, Pelson, Michał Rudaś, Jeremi i Artur Sikorscy, Muniek Staszczyk, Zbigniew Wodecki, Grupa MoCarta.

Jak oceniacie efekt ich pracy?

