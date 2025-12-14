Internauci rozczarowani werdyktem Eurowizji Junior i niską oceną Marianny Kłos. Ekspertka zabrała głos
Marianna Kłos zdobyła ósme miejsce na Eurowizji Junior 2025 w Gruzji. Polscy internauci nie kryją rozczarowania wynikiem. Ekspertka Agnieszka Hekiert, trenerka wokalna programu "Twoja twarz brzmi znajomo", stawia sprawę jasno.
Wielki finał 23. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior za nami. W sobotę, 13 grudnia 2025, reprezentanci 18 krajów stanęli na scenie w Tbilisi. Polskę reprezentowała 12-letnia Marianna Kłos. Jej występ spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem wśród fanów, którzy podkreślali jej wokalne umiejętności i sceniczną charyzmę. Mimo to, ostatecznie uplasowała się na ósmym miejscu, zdobywając 139 punktów. Taki obrót spraw sprawił, że w sieci zawrzało.
Szok po ogłoszeniu wyników Eurowizji Junior 2025
Eurowizja Junior 2025, organizowana w tym roku w Gruzji, dobiegła końca. Jak już wiemy, Eurowizję Junior 2025 wygrała reprezentantka Francji, Lou Deleuze ze swoim utworem "Ce Monde". Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Tuż po ogłoszeniu wyników w mediach społecznościowych pojawiła się lawina komentarzy ze strony rozczarowanych fanów.
Media społecznościowe konkursu w mgnieniu oka zalała fala komentarzy, w których widzowie wyrażają frustrację. Polacy nie kryją oburzenia z powodu niskiej pozycji Marianny Kłos w końcowych wynikach. Wielu z nich uważa, że polska reprezentantka została niesłusznie oceniona i zasługiwała na wyższą pozycję. "Uważam, że została niedoceniona. Szkoda", "Polska powinna być chociaż w TOP3", "Te wyniki to żart. Występ Marianki był na co najmniej Top3! Była prześwietna!" - pisali internauci.
Trerenerka wokalna, Agnieszka Hekiert, o eurowizyjnym występie Marianny Kłos
W sprawie wyniku wypowiedziała się również ekspertka wokalna Agnieszka Hekiert, znana z programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W rozmowie z "Faktem" pochwaliła występ Marianny Kłos podczas Eurowizji Junior 2025:
Marianna jest przesłodka i ma niesamowicie dojrzały głos. Mocne gesty na scenie wzmacniają wrażenie dojrzałej scenicznie młodej wokalistki. Refreny ślicznie zaśpiewane, pełne ekspresji. Piękny młody talent na naszej scenie. Brawo!
Ekspertka podkreśliła, że mimo młodego wieku, Marianna wykazała się niezwykłą dojrzałością artystyczną, a jej występ był jednym z najlepszych momentów całego wieczoru.
Fani domagają się sprawiedliwości dla młodej wokalistki
Wielu fanów uważa, że Marianna Kłos zasługiwała na znacznie lepszy wynik. W sieci nie brakuje głosów nawołujących do zmiany sposobu oceniania występów i większej przejrzystości w procesie przyznawania punktów. Komentarze typu: "Dla nas jesteś wygraną" czy "Zasługiwałaś na o wiele więcej" dominowały w sieci tuż po zakończeniu konkursu. Fani nie tylko gratulowali Mariannie, ale również głośno wyrażali swoje oburzenie z powodu finalnej oceny jej występu.
Zobacz także:
Wielkie zaskoczenie na Eurowizji Junior 2025! Lou Deleuze triumfuje w Tbilisi z "Ce monde"
Wpadka na żywo podczas Eurowizji Junior 2025! Nie dało się tego ukryć