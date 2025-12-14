Wielki finał 23. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior za nami. W sobotę, 13 grudnia 2025, reprezentanci 18 krajów stanęli na scenie w Tbilisi. Polskę reprezentowała 12-letnia Marianna Kłos. Jej występ spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem wśród fanów, którzy podkreślali jej wokalne umiejętności i sceniczną charyzmę. Mimo to, ostatecznie uplasowała się na ósmym miejscu, zdobywając 139 punktów. Taki obrót spraw sprawił, że w sieci zawrzało.

Szok po ogłoszeniu wyników Eurowizji Junior 2025

Eurowizja Junior 2025, organizowana w tym roku w Gruzji, dobiegła końca. Jak już wiemy, Eurowizję Junior 2025 wygrała reprezentantka Francji, Lou Deleuze ze swoim utworem "Ce Monde". Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Tuż po ogłoszeniu wyników w mediach społecznościowych pojawiła się lawina komentarzy ze strony rozczarowanych fanów.

Media społecznościowe konkursu w mgnieniu oka zalała fala komentarzy, w których widzowie wyrażają frustrację. Polacy nie kryją oburzenia z powodu niskiej pozycji Marianny Kłos w końcowych wynikach. Wielu z nich uważa, że polska reprezentantka została niesłusznie oceniona i zasługiwała na wyższą pozycję. "Uważam, że została niedoceniona. Szkoda", "Polska powinna być chociaż w TOP3", "Te wyniki to żart. Występ Marianki był na co najmniej Top3! Była prześwietna!" - pisali internauci.

Trerenerka wokalna, Agnieszka Hekiert, o eurowizyjnym występie Marianny Kłos

W sprawie wyniku wypowiedziała się również ekspertka wokalna Agnieszka Hekiert, znana z programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W rozmowie z "Faktem" pochwaliła występ Marianny Kłos podczas Eurowizji Junior 2025:

Marianna jest przesłodka i ma niesamowicie dojrzały głos. Mocne gesty na scenie wzmacniają wrażenie dojrzałej scenicznie młodej wokalistki. Refreny ślicznie zaśpiewane, pełne ekspresji. Piękny młody talent na naszej scenie. Brawo! - przyznała.

Ekspertka podkreśliła, że mimo młodego wieku, Marianna wykazała się niezwykłą dojrzałością artystyczną, a jej występ był jednym z najlepszych momentów całego wieczoru.

Fani domagają się sprawiedliwości dla młodej wokalistki

Wielu fanów uważa, że Marianna Kłos zasługiwała na znacznie lepszy wynik. W sieci nie brakuje głosów nawołujących do zmiany sposobu oceniania występów i większej przejrzystości w procesie przyznawania punktów. Komentarze typu: "Dla nas jesteś wygraną" czy "Zasługiwałaś na o wiele więcej" dominowały w sieci tuż po zakończeniu konkursu. Fani nie tylko gratulowali Mariannie, ale również głośno wyrażali swoje oburzenie z powodu finalnej oceny jej występu.

Zobacz także:

Wielkie zaskoczenie na Eurowizji Junior 2025! Lou Deleuze triumfuje w Tbilisi z "Ce monde"

Wpadka na żywo podczas Eurowizji Junior 2025! Nie dało się tego ukryć