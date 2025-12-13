Marianna Kłos to 12-letnia wokalistka, która w 2025 roku reprezentuje Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Jej udział w międzynarodowym wydarzeniu odbywającym się w gruzińskim Tbilisi przyciągnął uwagę mediów i widzów, a młoda artystka od początku uznawana była za jedną z faworytek tegorocznej edycji.

Eurowizja Junior 2025 w Tbilisi – Marianna Kłos zajęła 8. miejsce

Tegoroczny finał Eurowizji Junior 2025 odbywa się w stolicy Gruzji – Tbilisi. Na scenie rywalizuje 18 państw, w tym powracające do konkursu Chorwacja, Czarnogóra i Azerbejdżan. Prowadzącymi wydarzenie są David Aladashvili – gruziński muzyk i dyrektor artystyczny Narodowego Pałacu Młodzieży – oraz dziennikarka Liza Tsiklauri.

Reprezentantka Polski, Marianna Kłos, pojawiła się na scenie jako dziewiąta w kolejności. Zaśpiewała utwór „Brightest Light”, który wzbudził ogromne emocje zarówno wśród publiczności zgromadzonej w hali, jak i wśród widzów oglądających transmisję.

Podczas swojego występu Marianna Kłos zaprezentowała utwór „Brightest Light”, który od pierwszych nut zachwycił słuchaczy. W sieci natychmiast pojawiły się liczne reakcje – widzowie nie kryli wzruszenia i uznania dla profesjonalizmu i emocjonalności młodej wokalistki.

Występ Marianny zyskał uznanie nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Internauci podkreślali wyjątkową ekspresję sceniczną dziewczynki, jej silny głos oraz autentyczne zaangażowanie w przekaz piosenki.

Komentarze internautów po występie Polki

Pod nagraniem z występu Marianny Kłos pojawiła się prawdziwa lawina komentarzy. Internauci nie szczędzili pochwał: „Pięknie było Marianka!”, „Było przecudownie! Popłakałam się podczas występu...”, „Super, głosujemy na Polskę po wszystkich występach!”, „Jeśli tego nie wygramy, to jest to ustawione!”.

Również zagraniczni komentatorzy nie kryli entuzjazmu: „Prawdziwa zwyciężczyni o niesamowitym głosie, jedna z uczestniczek, która opowiedziała całą historię na scenie.”, „Sposób, w jaki śpiewa, gra i wciela się w narrację, jest po prostu niesamowity.”, „Mamy zwyciężczynię!”, „Jestem zachwycony. Co za głos i osobowość.”.

Takie reakcje pokazują, jak ogromne wrażenie zrobiła Marianna na międzynarodowej publiczności. Ostatecznie Marianna Kłos zajęła 8. miejsce. Największą zwyciężczynią tego wieczoru była reprezentantka Francji, Lou Deleuze.

Zobacz także: Marianna Kłos zachwyciła publiczność na Eurowizji Junior 2025 w Tbilisi. Polka skradła show