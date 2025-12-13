Podczas otwarcia Eurowizji Junior 2025 w Gruzji, relacjonowanej w Polsce na antenie TVP2, doszło do zaskakującej pomyłki. Komentator Artur Orzech, widząc uczestników wchodzących na scenę z flagami, błędnie uznał, że kolejność odpowiada numerom startowym. Kiedy pojawiła się uczestniczka z Malty, Orzech ogłosił, że to Marianna Kłos z Polski, myląc flagę Malty z polską.

Pomyłka natychmiast została zauważona przez komentatora, który szybko wyjaśnił widzom, że uczestnicy wchodzą na scenę w kolejności alfabetycznej, a nie według ustalonego wcześniej porządku występów. Dzięki tej korekcie nieporozumienie zostało natychmiast wyjaśnione, jednak moment ten zdążył wywołać niemałe zamieszanie wśród widzów.

Reprezentantka Polski Marianna Kłos i jej występ na Eurowizji Junior

Marianna Kłos, znana z udziału w programie "The Voice Kids", w którym pod opieką Nataszy Urbańskiej dotarła do finału, reprezentowała Polskę w Eurowizji Junior 2025. Młoda artystka zaprezentowała utwór "Brightest Light", który porusza tematykę siły marzeń i wiary w siebie.

Podczas występu Marianny Kłos sceniczna narracja była oparta na trzech motywach: energii, świetle i mocy. Jak podkreślił reżyser występu, Kamil Staszczyszyn, to właśnie te elementy tworzyły wizualną opowieść prezentacji Polski. Publiczność była pod wrażeniem, a internauci nie szczędzili Mariannie słów uznania w mediach społecznościowych.

Jak przebiegał finał Eurowizji Junior 2025 w Gruzji?

Finał konkursu Eurowizji Junior 2025 rozpoczął się punktualnie o godzinie 17:00 w Gruzji. Na scenie zaprezentowało się łącznie 18 reprezentantów z różnych krajów, którzy wystąpili przed międzynarodową publicznością oraz widzami z całej Europy.

Oficjalne otwarcie wydarzenia rozpoczęło się paradą uczestników, którzy prezentowali się na scenie z flagami swoich krajów. To właśnie wtedy doszło do wspomnianej pomyłki komentatora, który zakładał, że Polska występuje jako dziewiąta. W rzeczywistości Marianna Kłos pojawiła się na scenie znacznie później, ponieważ kolejność prezentacji oparta była na alfabecie.

Co powiedział reżyser występu Marianny Kłos?

Kamil Staszczyszyn, reżyser odpowiedzialny za oprawę sceniczną występu polskiej reprezentantki, podkreślił, że występ Marianny Kłos był przygotowany z myślą o wyeksponowaniu trzech głównych motywów: energii, światła i mocy. To właśnie te elementy miały za zadanie wzmocnić przekaz utworu "Brightest Light" i podkreślić jego emocjonalny wydźwięk.

Reżyser zaznaczył, że cały występ stanowił spójną wizualną narrację, mającą na celu pokazanie siły marzeń oraz zachęcenie młodych ludzi do wiary w siebie i realizowania swoich pasji. Według komentarzy w sieci, oprawa wizualna oraz wykonanie Marianny spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Reakcje widzów po wpadce i występie Polki

Widzowie Eurowizji Junior 2025 błyskawicznie zareagowali na pomyłkę Artura Orzecha. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne komentarze zarówno żartobliwe, jak i pełne zrozumienia. Część internautów uznała wpadkę za "ludzką pomyłkę", podczas gdy inni ironicznie komentowali sytuację, sugerując, że flaga Malty rzeczywiście przypomina polską.

Jednocześnie występ Marianny Kłos zebrał mnóstwo pozytywnych opinii. Fani podkreślali jej talent wokalny, emocjonalne wykonanie oraz imponującą scenografię. Komentarze typu "Było przecudownie!", "Popłakałam się podczas występu" czy "Super, głosujemy na Polskę" były szeroko rozpowszechniane w mediach społecznościowych. Wielu widzów wyrażało przekonanie, że Marianna Kłos zasługuje na najwyższe noty i miejsce na podium.

