Reprezentantką Polski w 23. edycji Eurowizji Junior, która odbyła się w Gruzji, była 12-letnia Marianna Kłos. Młoda wokalistka zdobyła łącznie 139 punktów — 72 od jury oraz 67 od widzów. Po ogłoszeniu wyników głosowania publiczności Polska spadła z 7. na 8. miejsce w klasyfikacji końcowej konkursu.

Kto wygrał Eurowizję Junior 2025?

Bezkonkurencyjna okazała się reprezentantka Francji, Lou Deleuze, która zdobyła łącznie 248 punktów. Z tego 152 punkty pochodziły od jury, a 96 od widzów. 11-letnia piosenkarka i aktorka zaprezentowała utwór zatytułowany „Ce monde”, który zapewnił jej zwycięstwo.

Punktacja jury i widzów – pełne wyniki

Poza Francją na podium znalazły się również:

Ukraina – 177 punktów (Sofija Nersesian – "Motanka")

– 177 punktów (Sofija Nersesian – "Motanka") Gruzja – 176 punktów (Anita Abgariani – "Shine Like a Star")

– 176 punktów (Anita Abgariani – "Shine Like a Star") Armenia – 175 punktów (Albert – "Brave Heart")

Polska, z dorobkiem 139 punktów, zajęła ostatecznie 8. miejsce. Co ciekawe, jurorzy przyznali Mariannie Kłos więcej punktów niż widzowie.

Lawina komentarzy po występie Marianny Kłos

Po ogłoszeniu wyników konkursu w mediach społecznościowych rozgorzała burza. Fani nie kryli oburzenia i uznali, że Polska została niesprawiedliwie potraktowana. Pod postami Telewizji Polskiej pojawiły się setki komentarzy, w których użytkownicy wyrażali swoje rozczarowanie.

„Dla nas masz 1. miejsce!! Jesteś najlepsza!”, „Najlepsza piosenka ze wszystkich, występ tak samo. Nie powinniśmy brać udziału w tym, bo nas nie doceniają”, „Te wyniki to żart. Występ Marianki był na co najmniej top 3!” – pisali internauci.

Fani oskarżają: „To było ustawione, Polska jest niedoceniana”

Pojawiły się także mocniejsze oskarżenia sugerujące manipulacje i polityczne decyzje w tle konkursu. „Drugi raz w tym roku zostaliśmy oszukani”, „Myślałam, że chociaż ta dziecięca Eurowizja nie ma nic wspólnego z polityką i ustawkami. Niestety pomyliłam się”, „To jest już nudne, że Francja wygrała 4. raz w tej dekadzie” – komentowali rozgoryczeni widzowie.

Niektórzy uznali, że występ Marianny był jednym z najlepszych, a jej końcowe miejsce nie odzwierciedlało poziomu wykonania. Komentujący twierdzili, że młoda artystka zasługiwała na podium.

