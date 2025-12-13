Za nami wielki finał Eurowizji Junior 2025, w którym wystąpiła również polska reprezentantka, Marianna Kłos z utworem "Brightest Light". 13 grudnia 2025 roku 23. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior odbył się w Tbilisi w Hali Gimnastycznej Miasta Olimpijskiego w stolicy Gruzji. Kto wygrał?

Marianna Kłos zachwyciła na Eurowizji Junior 2025

Eurowizja Junior to wydarzenie, które cieszy się nieustającym zainteresowaniem. Co więcej od 2018 roku, gdy to reprezentantka Polski, Roksana Węgiel wygrała Eurowizję Junior, a rok później w jej ślady poszła Viki Gabor, polscy sympatycy konkursu z jeszcze większym napięciem śledzą poczynania młodych artystów. 13 grudnia o zwycięstwo w Eurowizji Junior 2025 walczyła Marianna Kłos, której wzruszający utwór "Brightest Light" z balladowym refrenem skradł serca widzów.

Nasza reprezentantka wystąpiła na scenie jako dziewiąta. Jej silny głos w połączeniu z choreografią tancerek i istnym "teatrem świateł", za co odpowiedzialny był Kamil Staszczyszyn, przyprawiły widzów o gęsią skórkę.

Eurowizja Junior 2025 dobiegła końca. Które miejsce zajęła Polska?

23. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior właśnie przeszedł do historii. W wielkim finale zobaczyliśmy 18 występów, a wśród nich był również występ Polski. Kolejność występów w dzisiejszym koncercie była następująca:

Malta - Eliza Borg - "I Believe" Azerbejdżan - Yağmur - "Miau Miau" Chorwacja - Marino Vrgoč - "Snovi" San Marino - Martina Crv - "Beyond the Stars" Armenia - Albert - "Brave Heart" Ukraina - Sofiia Nersesian - "Motanka" Irlandia - Lottie O'Driscoll Murray - "Rúin" Holandia - Meadow - "Freeze" Polska - Marianna Kłos - "Brightest Light" Macedonia Północna - Nela Mančeska - "Miracle" Czarnogóra - Asja Džogović - "I Tužna i Srećna Priča" Włochy - Leonardo Giovannangeli - "Rockstar" Portugalia - Inês Gonçalves - "Para Onde Vai o Amor?" Hiszpania - Gonzalo Pinillos - "Érase Una Vez" Gruzja - Anita Abgariani - "Shine Like a Star" Cypr - Rafaella Panteli i Christos Georgiu - "Away" Francja - Lou Deleuze - "Ce Monde" Albania - Kroni Pula - "Fruta Perime"

Jak wiadomo, w finale Eurowizji Junior sumują się głosy jurorów oraz widzów. Ile punktów otrzymała zatem nasza reprezentantka i które miejsce zajęła? Jak się okazało, jurorzy przyznali Marianne Kłos w sumie 72 punkty.

Łącznie reprezentująca Polskę Marianna Kłos otrzymała punktów, co dało Polsce pozycję w końcowym rankingu.

Kto wygrał Eurowizję Junior 2025?

Kto zdaniem jury i fanów był najlepszy? Wybór był bardzo trudny, po głosowaniu jurorów trzy pierwsze miejsca zajęły:

1. miejsce — Francja — 248 pkt.

2. miejsce — Ukraina — 177 pkt.

3. miejsce — Gruzja — 176 pkt.

Francja triumfuje na Eurowizji Junior 2025, a wszystko za sprawą Lou Deleuze. Ta młoda artystka zachwyciła widzów i jury swoim utworem „Ce monde”. Lou urodziła się w 2014 roku i już od siódmego roku życia aktywnie działa na scenie artystycznej, występując w filmach krótkometrażowych i serialach. Popularność przyniósł jej udział we francuskiej edycji programu „Mam Talent!”.

Uczęszcza do szkoły, która koncentruje się na rozwoju scenicznych umiejętności. W wolnym czasie komponuje muzykę, tańczy i uczy się stepowania. Muzyka to jej największa pasja – sama przyznaje, że nie interesuje się sportem, preferując twórcze wyrażanie siebie na scenie.

Zobacz także: Marianna Kłos zachwyciła publiczność na Eurowizji Junior 2025 w Tbilisi. Polka skradła show



A jednak! Polska weźmie udział w Eurowizji 2026. Komunikat stacji nie zostawia wątpliwości