Francja triumfuje na Eurowizji Junior 2025, a wszystko za sprawą Lou Deleuze. Ta młoda artystka zachwyciła widzów i jury swoim utworem „Ce monde”. Lou urodziła się w 2014 roku i już od siódmego roku życia aktywnie działa na scenie artystycznej, występując w filmach krótkometrażowych i serialach. Popularność przyniósł jej udział we francuskiej edycji programu „Mam Talent!”.

Uczęszcza do szkoły, która koncentruje się na rozwoju scenicznych umiejętności. W wolnym czasie komponuje muzykę, tańczy i uczy się stepowania. Muzyka to jej największa pasja – sama przyznaje, że nie interesuje się sportem, preferując twórcze wyrażanie siebie na scenie.

Jak wyglądały wyniki Eurowizji Junior 2025?

edycja Eurowizji Junior odbyła się w stolicy Gruzji – Tbilisi. Na scenie zaprezentowało się 18 krajów, jednak to Francja zdobyła największe uznanie. Lou Deleuze uzyskała 248 punktów, co dało jej zdecydowaną przewagę nad konkurencją. Oto pierwsza dziesiątka: Francja – 248 pkt. Ukraina – 177 pkt. Gruzja – 176 pkt. Armenia – 175 pkt. Hiszpania – 152 pkt. Albania – 145 pkt. Macedonia Północna – 141 pkt. Polska – 139 pkt. San Marino – 125 pkt. Holandia – 92 pkt.

Lou Deleuze wygrała Eurowizję Junior 2025 w Tbilisi

Maria Kłos zajęła 8. miejsce na Eurowizji Junior

Polskę reprezentowała Marianna Kłos z utworem „Brightest Light”. Udało jej się zdobyć 139 punktów, co dało jej 8. miejsce w końcowym rankingu. Mimo że nie stanęła na podium, jej występ spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony widzów i ekspertów. Polska uplasowała się tuż za Macedonią Północną, co świadczy o wysokim poziomie konkurencji.

Tegoroczna Eurowizja Junior 2025 odbyła się w Tbilisi, stolicy Gruzji. To właśnie tam 18 młodych artystów z całej Europy walczyło o zwycięstwo. Gruzja – gospodarz wydarzenia – również zaprezentowała się świetnie, zdobywając 176 punktów i zajmując trzecie miejsce. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mediów i publiczności, a emocje towarzyszyły widzom do samego końca.

