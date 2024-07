1 z 11

Pierwszy tydzień października dla polskich gwiazd na Instagramie upłynął dość spokojnie - widać, że powoli coraz bardziej jesienna pogoda sprawia, że i oni mają ochotę na żarty i wygłupy, a fotki na popularnym portalu to dobry sposób na poprawienie humoru.

Nie brakuje jednak zaskoczeń - Kate Rozz pokazała zdjęcie, na którym... łapie stopa do Paryża. Dawid Woliński wciąż ochoczo fotografuje się w windzie, ale tym razem nie robi tego sam. W jego ślady postanowiło iść kilka innych gwiazd i zdjęć "z ręki" i popularnym "dziubkiem" nie zabrakło, a dorobiła się go nawet... Karolina Korwin Piotrowska. Musicie to zobaczyć :)

Polskie gwiazdy na Instagramie w mijającym tygodniu: