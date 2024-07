1 z 12

Wiosna powoli wkrada się już do Polski na dobre i widać to po nastrojach wśród gwiazd na Instagramie. W ten weekend panie obchodziły Dzień Kobiet i niektóre miały na tę okazję naprawdę oryginalne pomysły. W tym tygodniu w naszym podsumowaniu dużo słońca, imprezy, a nawet piłka nożna. Choć od tej ładniejszej, kobiecej strony. Polecamy też eksperymenty z makijażem jednej z blond dziennikarek... Jest na co popatrzeć.

Zobaczcie najlepsze zdjęcia gwiazd z Instagramu w mijającym tygodniu: