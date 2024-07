Ewa Chodakowska odniosła w Polsce ogromny sukces i jest jedną z najpopularniejszych trenerek fitness w naszym kraju. Jej profil na Facebooku śledzi ponad milion użytkowników, ale nie brakuje też osób, które nie podzielają entuzjazmu nad jej osobą, co było powodem kilku mniejszych lub większych afer z których Chodakowska musiała się tłumaczyć. Przypomnijmy: Chodakowska tłumaczy się z wykształcenia. Pokazała dowód

Nie zmienia to jednak faktu, że Ewa jest dla swoich fanów nie tylko trenerką, ale również przyjaciółką, której zwierzają się z największych sekretów ze swojego życia. Trenerka do tej rzadko opowiadała mediom o relacjach między nią a jej fanami, kilka razy zrobiła jednak wyjątek - również dla nas.

W specjalnej rozmowie z AfterParty.pl Ewa opowiedziała o tym w jaki sposób komunikuje się z czytelnikami jej strony i na ile wiadomości odpisuje. Musimy przyznać, że liczba otrzymywanych maili jest imponująca, a Chodakowska wykazuje się niezwykle rzadkim dziś podejściem do fanów, ponieważ na większą część z nich odpowiada.



Jeszcze nie tak dawno można było dokładnie zobaczyć na Facebooku jaka jest liczba wiadomości. Ja widziałam jak ona drastycznie, ale z drugiej strony bardzo pozytywnie rośnie z dnia na dzień, bo wpadało około tysiąca wiadomości dziennie. Teraz coś się wydarzyło w systemie facebookowym, że ja widzę tylko 20+, czyli to jest liczba która sugeruje o tym ile jest wiadomości - tych wiadomości na chwilę obecną jest około 10 tysięcy, około 15 tysięcy. Przez ostatni czas staram się odpowiedzieć w ciągu dnia na około 300 maili mniej więcej. To jest bardzo dużo, bo możemy sobie przeliczyć, jeżeli nawet na jednego maila poświęcamy minutę to już jest dużo. Nie ukrywam, że bardzo często odpowiadam szablonowo - kopiuj, wklej. Jeżeli jest to samo pytanie, które powiela się już po raz tysięczny to ja muszę sobie pomóc i muszę odpowiedzieć "Kochana robimy tak i tak" i to się też sprawdza. Nie wiem ile wiadomosci teraz wpada dziennie, ale to jest ogromna liczba. Mam nadzieję, ze takich osób które odpowiadają, które się interesują, będzie dużo więcej. - odpowiada