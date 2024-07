Nad jej stylem można rozprawiać bez końca. Od lat jest uważana za ikonę mody i na zawsze już nią pozostanie. To wszystko za sprawą niebywałego wyczucia przy doborze swojej garderoby. Oczywiście mowa o 38-letniej top modelce, Kate Moss.

Ta Brytyjka w niczym nie przypomina przeciętnych rodaczek zaczynając od figury, a kończąc na niepowtarzalnym stylu. Rock’n’rollowy look to podstawa jej codziennego wyglądu, na który składa się kilka klasyków koniecznie w czarnym kolorze. Zliczamy do nich rurki, szpilki, futra, skórzane ramoneski i mini sukienki, idealne na wieczorne wyjścia.

Najbardziej lubimy w niej to, że wszystko co ma na sobie, tworzy spójną całość bez efektu przebrania. Jej stylizacje emanują luzem i wygodą bez uszczerbku dla kobiecości.

Tak Kate Moss wyglądała w trakcie kilku ostatnich miesięcy: