Iga Lis na spacerze w Warszawie

Iga Lis w dresie! Jak modelka wygląda na co dzień? Córka Kingi Rusin została przyłapana na spacerze po Warszawie w codziennym, luźnym stroju. Iga miała na sobie szare, dresowe spodnie, białe buty sportowe i czarną, puchową kurtkę, spod której wystawał, odsłaniający brzuch top. Początkująca modelka wyglądała świetnie i stylowo! Jak ona to robi?! Nie sposób również nie wspomnieć o niezwykle zgrabnej... pupie Igi! Dresowe spodnie pięknie wyeksponowały tę część ciała. Zobaczcie piękną Igę w codziennej stylizacji. Służy jej takie swobodny look?

