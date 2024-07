Ostatnia noc w roku to czas, w którym możesz zaszaleć nie tylko ze strojem, ale także z makijażem.

Brokat, sztuczne rzęsy, mocne kreski, metaliczne cienie - to wszystko jest jak najbardziej pożądane w Sylwestra!

Zanim jednak zaczniesz eksperymentować, wypróbuj makijaż. Znakomite inspiracje znajdziesz w naszymkatologu wieczorowych makijaży, a jeśli znajdziesz już swój wymarzony możesz sprawdzić jak będziesz w nim wyglądała za pomocą naszego Wirtualnego Stylisty.

Jeśli jednak nie wiesz jak zrobić makijaż, zapraszamy to obejrzenia naszych filmików instruktażowych!

Nawet najstaranniej wykonany makijaż nie będzie wyglądał dobrze, jeśli odpowiednio nie zadbasz o skórę. Więcej o pielęgnacji i sylwestrowych make-upach przeczytasz we Fleszu!



