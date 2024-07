Ostatnio coraz częściej polscy gwiazdorzy decydują się na modną brodę. Po Tomaszu Jacykowie i Michale Piórgu zarost zapuścił Hubert Urbański.

Dawno nie widziany na salonach prezenter wywołał spore zainteresowanie fotografów podczas prezentacji biżuterii W.Kruk by Anna Maria Jopek. Urbański, a wszystko za sprawą długiej siwej brody. Urbański chętnie zapozował do pamiątkowego zdjęcia i przez długi czas skupiał na sobie spojrzenia zaproszonych gości podejrzliwie zastanawiających się czy to na pewno on.

Taki niecodzienny image gwiazdora trochę nas zaskoczył. Pasuje mu broda? Może to zmiany z powodu nowej miłości? Zobacz: Urbański rozwodzi się!

Gwiazdy na pokazie biżuterii Anny Marii Jopek: