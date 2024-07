Polskie gwiazdy lubią luksusowe i zagraniczne marki, ale bardzo często decydują się też na kreacje i dodatki z sieciówek. Kilka tygodni temu w sukience z Zary zachwyciła Honorata Skarbek, która nie przepłacając osiągnęła maksymalny efekt. Przypomnijmy: Honorata Skarbek cała w Zarze

Reklama

Piosenkarka lubi sieciówki, czego dowodem był jej ostatni koncert w Gocławku. Do seksownego zestawu z odsłoniętym brzuchem Honey dobrała naszyjnik "Bang" z H&M, który kosztuje zaledwie 39,90 zł. Na efektownie wyglądającą biżuterię postawiła również Patricia Kazadi podczas sesji zdjęciowej na Cyprze dla magazynu "Party". W jej przypadku złoty naszyjnik idealnie komponował się z czarną, elegancką sukienką. To kolejny dowód na to, że nawet wielkie gwiazdy potrafią docenić sieciówki i nie przepłacać.

Zobaczcie Honoratę Skarbek i Patricię Kazadi w naszyjniku z H&M. Której bardziej pasuje?

Zobacz także

Reklama

Więcej zdjęć Patricii Kazadi z ekskluzywnej sesji na Cyprze: