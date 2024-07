Jednym z najciekawszych trendów wiosny 2013 są kwiatowe printy. W tym sezonie można znaleźć je dosłownie na każdej części garderoby, jednak polskie gwiazdy najchętniej wybierają spodnie z kwitnącymi wzorami. Mają już je m. in. Aleksandra Kisio, Ada Fijał, Ewa Pacuła, Aleksandra Kwaśniewska i Katarzyna Figura.

Reklama

Ten trend jest na tyle mocnym akcentem, że polecamy zestawiać go z gładkimi topami, tak aby uniknąć efektu dysharmonii. Jako dodatki mogą posłużyć szpilki lub baleriny oraz delikatna biżuteria. Kwiatowe spodnie to idealny pomysł na wiosenną stylizację na co dzień. W naszej galerii znajdziecie wszystkie polskie gwiazdy i celebrytki, które już mają ten trend.

Tak polsie gwiazdy prezentują się w spodniach w kwiaty: