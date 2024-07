Maja Hirsch i Jacek Braciak rozstali się już w kwietniu. Ale do tej pory udawało im się utrzymać to w tajemnicy. Jak donosi "Show", Hirsch i Braciak pierwszy raz rozstali się w styczniu, ale dla dobra córki Marysi, próbowali dojść do porozumienia i dać sobie drugą szansę.

Rok temu przeprowadzili się do nowego, większego mieszkania na Saskiej Kępie, jednak - jak widać - to nie pomogło.

Jakie są przyczyny rozstania Hirsch i Braciaka?

Według magazynu, Braciak miał pretensje do partnerki, że lubi bywać na salonach, a on nie chce prowadzić życia na świeczniku. Inni opowiadają, że Braciak nie jest najłatwiejszym partnerem.

Hirsch i Braciak nie mieli ślubu, choć byli ze sobą już ponad 12 lat. Zagrali razem w serialu "Brzydula". Aktor już raz był żonaty i z tamtego związku ma dwie nastoletnie córki: Jadwigę i Zofię.

