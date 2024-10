Młodszy o 3 lata brat Antoniego Królikowskiego i jego ukochana, Joanna Jarmołowicz rozstali się - te przykre informacje trafiły do mediów. O tym, jak wyglądała ich relacja i jakie są przyczyny jej rozpadu opowiedziały osoby z otoczenia pary. Zaskoczenie?

Nie da się ukryć, że październik rozpoczął się w polskim show-biznesie pod znakiem rozstań. Mowa tu m.in. o zakończeniu relacji Dody i Dariusza Pachuta, a także o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej-Peli z Maciejem Pelą. Teraz do tego grona dołączyła kolejna znana para - Jan Królikowski oraz Joanna Jarmołowicz.

Choć sami zainteresowani nie potwierdzili oficjalnie doniesień, jak wskazuje źródło "Świata Gwiazd", para już od jakiegoś czasu miała się nie dogadywać, a różnice między partnerami miały być coraz bardziej widoczne:

To bardzo świeża sprawa. I bolesna dla obojga (...) To działo się od dawna. Asia i Janek coraz bardziej czuli, że różnią się, że oboje bardzo się zmienili i teraz te różnice są już nie do przejścia. A jednocześnie znikło gdzieś uczucie, które ich połączyło. Proza życia zabiła tę miłość

- przekazał informator ''Świata gwiazd''.