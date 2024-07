Od wczoraj wszystko jest już jasne - Polskę w konkursie Eurowizji 2014 reprezentować będą Donatan i Cleo z utworem "My Słowianie". Od dłuższego czasu mówiło się o tym, że to właśnie ta piosenka będzie naszą przepustką do finału. Sami muzycy kilkukrotnie na swoich profilach pytali fanów, czy mają przyjąć propozycję TVP. Ostatecznie zgodzili się.

Jak się okazuje wybór ten bardzo spodobał się ekspertowi od spraw Eurowizji, dziennikarzowi muzycznemu Hirkowi Wronie. Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem skomentował on doniesienia mediów w rozmowie z Dziennikiem Polskim:

Z tego, co wiem, to będzie Donatan. I to jest bardzo dobry wybór. Przy jego talencie medialnym i zmyśle biznesowym, po raz pierwszy od czasów Edyty Górniak Polska ma szansę wygrać ten festiwal.

Zgadzacie się ze zdaniem dziennikarza? Mamy szansę na finał i zwycięstwo?

