Już ponad dwa lata nie widzieliśmy Hanny Lis na ekranach naszych telewizorów. I choć do roli w której sprawdzała się doskonale, czyli prowadzenia wiadomości zgodnie z tym co obiecała już nie powróci to mieliśmy ją zobaczyć w zupełnie nowej roli. Mianowicie pani Hania miała uczyć ns gotować.

Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji potwierdził te rewelacje oficjalnie już jakiś czas temu. Okazuje się jednak, że to nic pewnego. Początkowo żona Lisa miała prowadzić swój kulinarny show już na wiosnę. Tymczasem jak donosi magazyn "Show" nie powstał jeszcze ani jeden odcinek i nic nie jest przesądzone. Wszystko dlatego, że uchodząca za poważną dziennikarkę, Lis zastanawia się czy taka rola jej po prostu przystoi. Być może dlatego, że w obecnie jest tak dużo programów o gotowaniu prowadzonych przez mniejsze i większe gwiazdy i pani Hania nie chce zostać zaszufladkowana?

A Wy, chcielibyście zobaczyć ją w kuchni?

