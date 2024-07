Halina Mlynkova ma dziś urodziny! Polska piosenkarka, która swoją przygodę muzyczną zaczynała m.in. wielkim hitem "Czerwone Korale", kończy dziś... 39 lat! Halina Mlynkova ma co świętować! I to nie tylko swoje urodziny, ale również premierę jej nowego singla "KAWA", która odbędzie się jeszcze w tym tygodniu!

My składamy jej najlepsze życzenia, a was zachęcamy do obejrzenia "osi czasu", na której zobaczycie jak się zmieniała! Naszym zdaniem, cały czas wygląda pięknie i młodo. A waszym? ;)

Halina Mlynkova bardzo się zmieniła? Naszym zdaniem, w ogóle nie wygląda na 39 lat!