Na polskich czerwonych dywanach zagościł nowy gorący trend! Gwiazdy pokochały kreacje z seksownymi prześwitami. Najmodniejsze suknie są zwykle ciemne i mają koronkowe albo tiulowe wstawki. Gdzie? To zależy od tego, jak wiele gwiazda chce pokazać…

W takich sukniach widzieliśmy ostatnio między innymi Dodę, Joannę Horodyńską i Halinkę Mlynkową. Doda w kreacji z prześwitami pojawiła się na gali konkursu Viva! Photo Awards. Joanna Horodyńska na imprezę Flesz Fashion Night postawiła na suknię z koronkowymi rękawami w kolekcji Joanny Klimas. Zaś Halinka Mlynkowa uznała, że seksowna suknia Emilio De La Morena to najlepszy wybór na nagraniu programu „Voice of Poland”.

Jak wam się podoba ten nowy gorący trend? Bo my jesteśmy zachwyceni! Hot or Not?! ZAGŁOSUJCIE!

Doda w sukience House of CB na gali na gali konkursu Viva! Photo Awards

Halina Mlynkova do sukienki Emilio De La Morena założyła biżuterią marki Ad Butter

Joanna Horodyńska a imprezie Flesz Fashion Night

