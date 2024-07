Na okładce najnowszego numeru "Vivy!" trafili Halina Mlynkova i Leszek Wronka. Para jest już ze sobą od roku, choć dopiero od niedawna pokazują się razem publicznie. Specjalnie dla magazynu udzielili obszernego wywiadu i wzięli udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej w Pradze. Przypomnijmy: Mlynkova z partnerem PIERWSZY RAZ na okładce "Vivy!"

Związek Mlynkovej z menadżerem Ewy Farnej od początku wywoływał sporo szumu w polskich mediach. Wszyscy dociekali, jak para się poznała i czy od dawna jest razem. W rozmowie z "Vivą!" Halina i Leszek zdradzili początki ich znajomości. Okazuje się, że kluczową rolę odegrała właśnie Farna i to ona była katalizatorem ich pierwszego spotkania, do którego doszło podczas trwania programu "Bitwa Na Głosy".

Przyznam się, że od jakiegoś czasu szukałem kontaktu z Haliną. Chodziła mi po głowie myśl, żeby nagrać z nią płytę. Okazja nadarzyła się dopiero jesienią ubiegłego roku przy "Bitwie Na Głosy". Ewa doszła do półfinału i miała zaprosić gościa, z którym wystąpiłaby na scenie. Wtedy odpowiedziałem jej, że tym gościem mogłaby być Halina. Łączyło nas to, że wszyscy pochodzimy z Zaolzia, a w duchu pomyślałem sobie, że jest wreszcie doskonały pretekst do spotkania. Wszystko się zmieniło, kiedy po raz pierwszy spojrzeliśmy sobie w oczy. Halina weszła na próbę "Bitwy Na Głosy". Wtedy już wiedziałem, że to nie skończy się na jednym spotkaniu. Czułem, że będziemy razem - wyznał Wronka.