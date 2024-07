Ślubem Haliny Mlynkovej żyła cała Polska. Gwiazda chętnie opowiadała o przygotowaniach i zdradzała kulisy ceremonii. Z tej okazji pojawiła się też na kilku okładkach. Zobacz: Mlynkova na kolejnej ślubnej okładce. Pokaże pięć wersji swojej kreacji

Po weselu wokalistka postanowiła uczynić trochę dobra i pieniądze, która zebrali z Leszkiem Wronką po uroczystości postanowiła przekazać na cel charytatywny. Część funduszy zasiliła konto fundacji Anny Dymnej, a część została przekazana jednej z czeskich organizacji. W wywiadzie z lifestyle.newseria.pl zdradziła jakie prezenty jeszcze otrzymali. Podkreśliła, że wszystkie mają klasę i z pewnością znajdą miejsce w ich wspólnym domu:

Goście się podzielili, część gości rzeczywiście dała nam prezenty. Są to piękne upominki, piękne pamiątki, które zostaną z nami na pewno do końca życia. Wszyscy goście, którzy byli, mają ogromną klasę, więc również te prezenty, które mamy w domu, mają ogromną klasę i są dla nas wielką wartością, ale też bardzo byliśmy wdzięczni tym, którzy przelali pieniądze i mogliśmy przekazać dwóm fundacjom, czy to czeskiej, czy to polskiej, właśnie Ani Dymnej w Polsce.