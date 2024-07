Czarne rurki to juz klasyka. Wystarczy założyc do nich fajny t-shirt z nadrukiem, żakiet, czy sweter i już być gotowym do wyjścia. Niestety robi się nieco nudnawo, kiedy to na jednej imprezie wszystkie gwiazdy mają je na sobie...

Na wczorajszej prezentacji najnowszej kolekcji marki Kazar królowały modne od kilku sezonów nabłyszczane legginsy. Kasia Zielińska zestawiła je z luźnym swetrem robionym na szydełku i zgodnie z trendami dobrała do nich botki na obcasie.

W podobnym stylu ubrała się Aleksandra Kisio, która zamiast swetra założyła krótki żakiecik w paski. Ola Szwed zrezygnowała z połyskujących legginsów i tym samym z butów na wysokim obcasie. Warto zauważyć, że takie legginsy zazwyczaj optycznie pogrubiają i warto nosić do nich wysokie obcasy.

Marysia Niklińska wybrała matowe obcisłe spodnie do których dobrała botki, białą koszulową bluzkę iluźny żakiet w kolorze indygo.

Kto według Was najlepiej zestawił legginsy? A może macie swoje propozycje jak powinno się je nosić?

