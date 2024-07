1 z 12

Małgorzata Socha, Marta Żmuda Trzebiatowska, Mateusz Gessler, Karolina Malinowska, Tomasz Karolak i Viola Kołakowska z córką, Katarzyna Sokołowska oraz Agustin Egurrola pojawili się na Rodzinnym Pikniku z okazji Dnia Dziecka z Apart&Disney w DoubleTree by Hilton Hotel&Conference w Warszawie. Podczas imprezy wszyscy goście przenieśli się w dziecięcy świat marek Disney by Apart i AM:PM. Nie zabrakło warsztatów dla najmłodszych. Jak zostać modelką - radziła Kasia Sokołowska, Mateusz Gessler odkrywał talenty kulinarne u dzieci, a Agustin Egurrola uczył tańca! Zobaczcie, co jeszcze działo się podczas tej wyjątkowej imprezy!

