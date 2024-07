Amerykański serial „Pamiętniki Wampirów” zyskuje coraz więcej fanów na całym świecie. Główną rolę w hicie stacji „CW" odgrywa Paul Wesley (Stefan Salvatore), aktor polskiego pochodzenia. Paweł Wasilewski bo tak brzmi jego prawdziwe imię potrafi świetnie mówić po polsku i kiedy tylko ma chwilę czasu odwiedza swoich dziadków mieszkających w Warszawie.

Reklama

Kolejną gwiazdą serialu o międzynarodowym zabarwieniu jest Nina Dobrev (Elena Gilbert), która pochodzi z Bułgarii. Zaś Kat Graham, odrywająca rolę Bonnie Bennett urodziła się w Szwajcarii. Jak widać ta wyjątkowo zróżnicowana ekipa daje sobie świetnie radę.

W tym roku serial został wyróżniony podczas imprezy PaleyFest 2012, gdzie można było obejrzeć obsadę „Pamiętników Wampirów” na czerwonym dywanie.

Nina Dobrev miała na sobie sukienkę od Rachel Zoe model „Kiki”, która kosztuje ok. 850 złotych. Do tego założyła sandałki projektu Jimmiego Choo. A Candice Accola (Caroline Forbes) postawiła na piękne złote spodnie projektu Dereka Lama za ok. 1000 złotych, szpilki Jimmiego Choo, a także naszyjnik marki Moon Raven.

Od lewej: Paul Wesley, Nina Dobrev, Ian Somerhalder, Candice Accola, Kat Graham.

Zobacz także

Reklama

jm