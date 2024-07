1 z 14

Wczoraj w Studiu Polskiego Radia odbył się wyjątkowy koncert "Przeboje Radia Luksemburg". Utwory z repertuaru takich legend jak The Who, Led Zeppelin, The Beatles czy Johnny Cash wykonali Ania Rusowicz, Maciej Maleńczuk i Mietek Szcześniak. Wydarzenie poprowadzili Wojciech Mann i Marek Niedźwiecki, a artystów przyszli oglądać m.in. prezydent Bronisław Komorowski z małżonką, książęca para z Luksemburga i aktorki - Edyta Olszówka oraz Beata Ścibakówna.

Zobaczcie zdjęcia z wczorajszego koncertu: