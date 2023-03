Na długo zapamiętamy 91. galę rozdania Oscarów . W tym roku polska produkcja miała bowiem szansę zdobyć tę prestiżową statuetkę. "Zimna wojna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego była nominowana w aż trzech kategoriach: najlepszy reżyser, najlepszy film nieanglojęzyczny oraz najlepsze zdjęcia. Ostatecznie nie zdobyliśmy żadnej statuetki. 91. gala rozdania Oscarów To była noc pełna emocji. Paweł Pawlikowski wraz z ekipą "Zimnej wojny" poleciał do Los Angeles, aby wziąć udział w 91. gali rozdania Oscarów. Tuż przed imprezą aktorzy oraz reżyser chętnie chwalili się zdjęciami z czerwonego dywanu. - Someone has to do it... a na serio PROSZĘ trzymajcie kciuki!!! A po drugie, i będę to powtarzał do znudzenia, tylko marzyciele wygrywają! No i ciężka praca..😬 KEEP DREAMING🔥🔥🔥👏🔥🔥 - napisał Borys Szyc na swoim Instagramie. Na widowni pojawiła się także Joanna Kulig, która niedawno została mamą. Niestety, aktorka nie mogła w stu procentach cieszyć się z imprezy. Ostatecznie "Zimna wojna" nie otrzymała bowiem żadnej statuetki. W każdej z kategorii pokonał nas film "Roma". Akcja filmu "Zimna wojna" toczy się w latach 40., 50. oraz 60. Główni bohaterowie to żywiołowa i impulsywna Zula oraz wybitny muzyk Wiktor Warski. Oboje zakochują się w sobie, jednak ich romans z różnych względów zostaje przerwany. Co jakiś czas ich drogi przecinają się, a namiętność wybucha na nowo. Paweł Pawlikowski do Stanów poleciał wraz z żoną, Małgosią Belą Wyświetl ten post na Instagramie. Tylko u nas prosto z Los Angeles!Poznajecie? Ekipa "Zimnej wojny" czeka na rozpoczęcie ceremonii wręczenia statuetek Oscarów! #opusfilm #pawelpawlikowski #pawełpawlikowski...