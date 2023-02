"Bestsellery Empiku 2022": Gwiazdy zadały szyku na gali. Margaret, Doda, Joanna Opozda, Sonia Bohosiewicz...

Wczoraj w Warszawie odbyła się gala "Bestsellery Empiku 2019", którą emitował TVN. Podczas tej uroczystości poznaliśmy najlepiej sprzedające się książki czy płyty w 2018 roku w sklepach tej sieci. Wśród gości muzycznych znalazł się m.in. Paweł Domagała , która wykonał swój największy hit "Weź nie pytaj". Niestety, widzowie TVN usłyszeli go tylko do połowy. Nie kryją więc oburzenia zachowaniem stacji! Zobaczcie komentarze! Przerwany występ gwiazd na gali Bestsellery Empiku Nic tak nie denerwuje fanów jak ucięty występ ich ukochanej gwiazdy. Tym bardziej, że zaproszeni artyści mieli okazję wykonać po jednej piosence. Wśród nich znaleźli się m.in. Dawid Podsiadło z utworem "Małomiasteczkowy" czy Roksana Węgiel z hitem "Anyone I Want To Be". Ich występy nie zostały jednak przerwane blokiem reklamowym. Fani Pawła Domagały, ale również Kamila Bednarka i Igora Herbuta, którzy w duecie wykonali utwór "Spragniony" nie mieli szansy wysłuchać piosenek w całości: Człowiek włącza dla Domagały, a TVN w połowie występu wrzuca reklamy.. To jest kolejna gala w TVN, która w najciekawszym momencie, czyli w czasie występów artystycznych przerywana jest reklamami. Aż się odechciewa oglądać! No sobie jaja zrobiliście z tym Pawłem Domagałą... W połowie piosenki reklamę puścić Reklamy w trakcie występu Bednarka - porażka - to tylko kilka z dziesiątek komentarzy oburzonych widzów. Bestsellery Empiku - zwycięzcy Wśród laureatów plebiscytu Bestsellery Empiku 2018 znaleźli się m.in. Dawid Podsiadło, który odebrał dwie statuetki - w kategoriach "muzyka polska" oraz "wydarzenie roku", Kasia Nosowska (literatura polska), Kuba Wojewódzki (literatura faktu) czy twórcy filmu "Zimna Wojna" (film polski). Na gali zaś nie zabrakło wielu innych gwiazd - pojawili się m.in. Doda, Sylwia Przybysz, Wiktoria Gąsiewska, Katarzyna Bonda, Blanka Lipińska,...