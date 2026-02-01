Gwiazdy na imprezie przed Grammy 2026: odmieniona Lovato, radosna Klum i inni. Lizzo aż trudno rozpoznać
W Beverly Hills odbyła się spektakularna impreza przed 68. galą Grammy. Lizzo, lżejsza o 30 kg, zaprezentowała nową figurę w dopasowanej kreacji. Na czerwonym dywanie pojawiły się także Demi Lovato, Heidi Klum i wiele innych gwiazd w odważnych stylizacjach.
W sobotni wieczór w Beverly Hills odbyła się impreza poprzedzająca 68. galę rozdania nagród Grammy. Jedną z największych sensacji wieczoru była Lizzo, która zaprezentowała nową, znacznie szczuplejszą sylwetkę. Artystka schudła 30 kg i pojawiła się na czerwonym dywanie w dopasowanej, brązowej kreacji, która podkreśliła jej przemianę. Gwiazda, która w przeszłości otwarcie mówiła o akceptacji ciała, w ostatnich miesiącach przeszła spektakularną metamorfozę. Jej obecność na imprezie nie pozostawiła nikogo obojętnym. Kto jeszcze zachwycił, a kto zaliczył wpadkę?
Heidi Klum skradła show na imprezie przed Grammy 2026
W sobotęn 31 stycznia 2026 roku, czerwony dywan Beverly Hills wypełnił się najgorętszymi nazwiskami show-biznesu. Wśród błysków fleszy i wiwatów fanów, gwiazdy prezentowały się w pełnej krasie, nie szczędząc odważnych akcentów w swoich stylizacjach. Wydarzenie, tradycyjnie uchodzi za jeden z najważniejszych momentów poprzedzających galę Grammy, która odbędzie się już w nocy z 1 na 2 lutego 2026 roku.
Na imprezie nie zabrakło Heidi Klum, która postawiła na czerwoną sukienkę z głębokim dekoltem. Niemiecka supermodelka po raz kolejny przyciągnęła uwagę odważnym wyborem kreacji.
Plejada gwiazd na imprezie poprzedzającej Grammy 2026
Wśród zaproszonych na imprezę przed Grammy znalazła się m.in. Demi Lovato. Wokalistka, znana z przeszłości związanej z wytwórnią Disney, zaprezentowała się w czarnej, połyskującej sukni. Jej stylizacja wywołała duże poruszenie, podobnie jak widoczne zmiany w wyglądzie gwiazdy. Demi Lovato od miesięcy wzbudza zainteresowanie swoją przemianą, zarówno w kwestii stylu, jak i sylwetki.
Wśród innych gwiazd obecnych na wydarzeniu były również Paris Hilton w posągowej czarnej sukni z głebokim dekoltem i krzystałowymi aplikacjami. Na czerń postawiły również odmieniona Kelly Osbourne, która ostatnio zrzuciła 40 kilogramów, a także Paris Jackson. Nie zabrakło też Bebe Rexha, Tyla, Sombr, Winnie Harlow, Machine Gun Kelly, Jennifer Hudson, Madison Beer czy Chrissy Teigen i Johna Legenda.
Na czerwonym dywanie fotoreporterów obdarowywali uśmiechami także Damiano David z Måneskin i Dove Cameron , którzy niedawno się zaręczyli. Amerykańska aktorka i piosenkarka, która zdobyła popularność dzięki serialom Disneya postawiła na eteryczną srebrną kreację.
Grammy 2026: emocje rosną przed ceremonią rozdania nagród
68. gala Grammy odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek 1 lutego 2026 roku w Los Angeles. Jest to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych na świecie, a ceremonia od lat przyciąga uwagę zarówno fanów, jak i całej branży muzycznej. Wśród głównych faworytów tegorocznej edycji znajdują się Kendrick Lamar, Lady Gaga i Bad Bunny. Ich albumy zyskały uznanie krytyków i zapewniły im liczne nominacje. Ostateczne wyniki poznamy już wkrótce.
Wszystko wskazuje na to, że zarówno ceremonia, jak i wydarzenia towarzyszące, jak impreza w Beverly Hills, zapiszą się w historii jako jedne z najbardziej spektakularnych. Jak już wiemy, Grammy 2026 poprowadzi Trevor Noah, a będą mu towarzyszyć Harry Styles, laureat trzech statuetek Grammy, i Doechii nagrodzona w 2025 roku za Najlepszy Album Rapowy.
