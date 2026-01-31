Na ten moment czekają wszyscy fani muzyki od rapu, popu i rocka po country. 68. ceremonia rozdania nagród Grammy odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 1 lutego 2026 roku w Crypto.com Arenie w Los Angeles. Dla widzów w Polsce oznacza to, że transmisja przypadnie na noc z 1 na 2 lutego. Gala tradycyjnie zgromadzi śmietankę światowej branży muzycznej, prezentując nie tylko nagrody, ale także spektakularne występy, ale też kreacje.

Kto poprowadzi ceremonię Grammy 2026?

Trevor Noah po raz szósty i jednocześnie ostatni wystąpi w roli gospodarza Grammy. Jego nazwisko nierozerwalnie wiązało się z galą przez ostatnie lata, a jego styl prowadzenia, pełen humoru, zyskał powszechne uznanie. Tradycyjnie towarzyszyć będą mu będą także artyści, którzy uprzednio sięgnęli po prestiżowe muzyczne statuetki.

Noah potrafił połączyć humor z szacunkiem dla artystów, co w przypadku Grammy ma kluczowe znaczenie - oceniał komentator cytowany przez ''Billboard''.

Pożegnanie Noaha z tą rolą będzie wydarzeniem symbolicznym, kończącym pewną epokę w historii Grammy.

Kto wystąpi na scenie podczas Grammy 2026?

Organizatorzy Grammy 2026 zapowiedzieli szereg ekscytujących występów. Na scenie pojawią się m.in. Sabrina Carpenter, a także Pharrell Williams wspólnie z zespołem Clipse. Niezwykłym punktem programu będzie również wspólny medley debiutujących artystów nominowanych do tytułu Najlepszego Nowego Artysty. W tej części wieczoru wystąpią: Addison Rae, Alex Warren, Katseye, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Sombr oraz The Marías.

Prezenterami podczas ceremonii będą m.in. Harry Styles, laureat trzech statuetek Grammy, i Doechii nagrodzona w 2025 roku za Najlepszy Album Rapowy. Ich udział ma podkreślać różnorodność stylistyczną i międzypokoleniowy charakter wydarzenia.

Najwięksi faworyci i nominowani Grammy 2026

Zdecydowanym liderem w liczbie nominacji jest Kendrick Lamar, artysta otrzymał aż 9 nominacji, w tym w najważniejszych kategoriach: Album Roku ("GNX"), Nagranie Roku i Piosenka Roku („Luther” z SZA). Na liście faworytów znalazła się także Lady Gaga z 7 nominacjami, w tym za album "Mayhem" i singiel "Abracadabra". Po 6 nominacji mają: Bad Bunny („Debí Tirar Más Fotos”), Sabrina Carpenter („Man’s Best Friend”) oraz Leon Thomas („Mutt”).

Wśród nominowanych do Najlepszego Nowego Artysty znaleźli się: Olivia Dean, Katseye, The Marías, Addison Rae, Sombr, Leon Thomas, Alex Warren oraz Lola Young. Rywalizacja w tej kategorii zapowiada się wyjątkowo wyrównana.

W kategorii Najlepszy Album Rap stają w szranki m.in. Kendrick Lamar („GNX”), Clipse („Let God Sort Em Out”), Tyler, the Creator („Chromakopia”), GloRilla („Glorious”) i JID („God Does Like Ugly”).

Gdzie oglądać transmisję Grammy 2026?

W Stanach Zjednoczonych transmisja z Grammy 2026 będzie dostępna na kanale CBS oraz w serwisie Paramount+. Dla widzów spoza USA, gala będzie dostępna za pośrednictwem lokalnych nadawców oraz serwisów streamingowych. Dodatkowe treści, takie jak wywiady zza kulis czy relacje na żywo, znajdą się na oficjalnej stronie Akademii Grammy – grammy.com oraz w serwisie live.grammy.com.

Kendrick Lamar największym faworytem Grammy 2026, Fot. Rob Latour/Shutterstock/Rex Features/East News