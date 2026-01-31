Grammy zbliżają się wielkimi krokami. Już w nocy z 1 na 2 lutego w Los Angeles odbędzie się 68. gala rozdania najbardziej prestiżowych nagród w świecie muzyki. Wiadomo, kto wystąpi podczas ceremonii, a także jakie gwiazdy będą towarzyszyć prowadzącemu, Trevorowi Noah, który po raz szósty i jednocześnie ostatni wystąpi w roli gospodarza Grammy.

Justin Bieber wystąpi na Grammy 2026

Justin Bieber wraca na wielką scenę. Po czterech latach nieobecności artysta wystąpi na żywo podczas 68. ceremonii wręczenia nagród Grammy. Jego ostatni występ miał miejsce w 2022 roku, również podczas tej prestiżowej gali, gdzie zaśpiewał utwór "Peaches". W 2026 roku artysta pojawi się na scenie Crypto.com Arena w Los Angeles z utworami z najnowszego albumu "Swag".

Piosenkarz ma szansę zdobyć aż cztery statuetki. Został nominowany w kategoriach Album roku i Najlepszy wokalny album popowy za "Swag", a także w kategorii Najlepszy solowy występ popowy za piosenkę "Daisies" oraz Najlepszy występ R&B za "Yukon". Występ Justina Biebera 2026 zapowiada się na jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów całej gali.

Lista nominowanych i nowych kategorii na Grammy 2026

Najwięcej, bo aż dziewięć nominacji, otrzymał Kendrick Lamar. Na drugim miejscu uplasowali się Lady Gaga z siedmioma nominacjami oraz producenci Cirkut i Jack Antonoff, każdy z siedmioma nominacjami. Po sześć szans na statuetkę mają Bad Bunny, Leon Thomas i Sabrina Carpenter. Pięć nominacji zdobyli m.in. SZA, Doechii, Andrew Watt, Tyler, The Creator oraz duet Clipse (Pusha T i Malice).

W 2026 roku Recording Academy wprowadziła dwie nowe kategorie: Najlepsza Okładka Albumu oraz Najlepszy Album Country w Tradycyjnym Wydaniu. Jednocześnie dotychczasowa kategoria Najlepszy Album Country została przemianowana na Najlepszy Współczesny Album Country.

Kto jeszcze wystąpi na scenie podczas Grammy 2026

Oprócz Justina Biebera, podczas Grammy 2026 wystąpią liczne gwiazdy światowej sceny muzycznej. Na scenie pojawią się m.in.: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, duet Clipse, Pharrell Williams, Bruno Mars, Ms. Lauryn Hill, Reba McEntire, Brandy Clark, Lukas Nelson, Post Malone, Slash, Duff McKagan, Chad Smith i Andrew Watt.

Nie zabraknie również debiutantów. W kategorii Najlepszy Nowy Artysta nominowani są m.in. Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Olivia Dean, Sombr i The Marías – wszyscy zaprezentują się podczas specjalnego występu. Dla Addison Rae, ROSÉ i innych będzie to pierwszy występ na gali Grammy. Gala otworzy 19 występów, które zapowiadają się na niezwykle emocjonujące widowisko.

Grammy 2026 poprowadzi Trevor Noah, a będą mu towarzyszyć Harry Styles, laureat trzech statuetek Grammy, i Doechii nagrodzona w 2025 roku za Najlepszy Album Rapowy

Kiedy i gdzie oglądać transmisję Grammy 2026

Gala Grammy 2026 odbędzie się 1 lutego 2026 roku w Crypto.com Arena w Los Angeles. Ceremonia rozpocznie się o godz. 20:00 czasu wschodniego USA. Dla polskich widzów oznacza to transmisję od godz. 2:00 w nocy 2 lutego. W Stanach Zjednoczonych transmisję z wydarzenia zapewnią stacja CBS oraz serwis Paramount+.

Niestety, polscy widzowie nie będą mogli obejrzeć pełnej transmisji Grammy 2026 na żywo. W Polsce gala nie będzie transmitowana ani w telewizji, ani na żadnej platformie streamingowej. Polscy widzowie będą mogli obejrzeć jedynie wybrane fragmenty, takie jak przemówienia zwycięzców, które pojawią się w serwisie YouTube oraz mediach społecznościowych.

Zobacz także: To oni poprowadzą Grammy 2026. Wcześniej sami zdobyli statuetkę

Justin Bieber wystąpi na Grammy 2026, Fot. Matt Baron/Shutterstock/Rex Features/East News

Lady Gaga jedną z największych faworytek Grammy 2026, Fot. ANGELA WEISS/AFP/East News