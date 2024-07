Już od 10 lat Sopot Top Trendy Festiwal to najpopularniejsze wydarzenie muzyczne w Polsce. Dziś rusza jego jubileuszowa 10. edycja. Z tej okazji do Sopotu zjechały najsłynniejsze polskie gwiazdy. Na miejscu jest obecna również ekipa wideo AfterParty.pl. Będziemy na bieżąco relacjonować, to co dzieje się na miejscu. Zobaczycie materiały wideo, zdjęcia, wywiady z gwiazdami i relacje zza kulis.

Reklama

Dziś pierwszy dzień festiwalu. Wieczorem na antenie telewizji Polsat zobaczymy transmisję na żywo wprost z Ergo Arena. Na dobry początek czeka nas koncert TOP, podczas którego na scenie pojawią się m.in. Anna Maria Jopek, Yugopolis, Stanisław Soyka, Sylwia Grzeszczak, Maciej Maleńczuk, Zakopower i Kamil Bednarek. W drugiej części wieczoru z okazji 40-lecia piosenki "Małgośka" usłyszymy największe przeboje Maryli Rodowicz. Potem 35-lecie swojej działalności będzie świętował zespół Bajm! Po raz pierwszy zostanie wręczona nagroda za "Cyfrowy Przebój Roku 2011". Nagrodę w tej kategorii odbiorą muzycy z zespołu Blue Cafe. To właśnie ich przebój "Buena" był najczęściej ściągany z internetu i telefonów. Pierwszy dzień imprezy poprowadzą Paulina Sykut i Maciej Rock.

Nasze wideo z konferencji:

Reklama

Zobaczcie jak gwiazdy prezentowały się na konferencji: