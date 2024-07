1 z 9

Pokaz haute couture Chanel to najważniejsze wydarzenie Tygodnia Mody w Paryżu. I tak jest co sezon! Nic dziwnego, bo projektant marki, Karl Lagerfeld zawsze znajdzie sposób by zadziwić gości. W ostatnim czasie pokazy Chanel przypominały uliczną manifestację lub zakupy w supermarkecie. Tym razem Lagerfeld zorganizował pokaz… w kasynie.

Za stołami do ruletki zasiadły, oczywiście w kreacjach Chanel, mi.n. Kristen Stewart, Julianne Moore i Rita Ora. A wokół nich przechodziły modelki prezentujące najnowszą kolekcję.

Na nas największe wrażenie zrobiła przemiana samych gwiazd, które na pokaz przyjechały w casualowych stylizacjach i po chwili zupełnie odmienione pojawiły się w samym centrum show jakim była prezentacja Chanel.

Zobaczcie sami!