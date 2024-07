Magda Schejbal już wkrótce urodzi swoje drugie dziecko. Gwiazda serialu „Szpilki na Giewoncie” będzie więc musiała zrezygnować z grania na kilka miesięcy. Okazuje się również, że Schejbal może na zawsze pożegnać się z rolą Ewy Drawskiej!

Zdjęcia do kolejnego sezonu serialu mają rozpocząć się już za dwa miesiące, co oznacza, że aktorka musiałaby znacznie skrócić swój urlop macierzyński…

- Magda chce się skupić na macierzyństwie. Kręcenie kolejnych odcinków w grudniu to dla niej zbyt szybki termin-zdradza źródło „Faktu”.

Czy Magda Schejbal zrezygnuje aktorstwa i poświęci się rodzinie? Tego z pewnością dowiemy się już za kilka miesięcy.

