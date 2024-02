Nie żyje Cat Janice. Piosenkarka osierociła 7-letniego synka!

Cat Janice nie żyje. Do ostatniej chwili walczyła o swoje życie, jednak przegrała długą i nierówną walkę z nowotworem złośliwym, mając jedynie 31 lat. O jej śmierci fani dowiedzieli się z mediów społecznościowych.

Piosenkarka Cat Janice nie żyje. Smutna wiadomość obiegła media

Cat Janice zyskała popularność zaraz po tym, jak postanowiła nagrać piosenkę "Dance You Outta My Head" i przepisać prawa autorskie na swoje dziecko, aby czuł się zabezpieczony finansowo. Fani wspierali Janice, jak tylko mogli, nagrywając TikToki do jej utworu. Cat Janice była świadoma swojego stanu i liczyła się z tym, że przegra walkę z rakiem. Na bieżąco kontaktowała się z fanami w mediach społecznościowych, relacjonując przebieg swojej choroby.

Teraz do sieci trafiła informacja, że Cat Janice zmarła w środę, 28.02 w swoim domu:

Dziś rano z domu rodzinnego i otoczona kochającą rodziną, Catherine spokojnie weszła w światło i miłość jej niebiańskiego stwórcy. Jesteśmy dozgonnie wdzięczni za ogrom miłości, jaką Catherine i nasza rodzina otrzymali przez ostatnich kilka miesięcy. Cat widziała, jak jej muzyka trafia w miejsca, których się nie spodziewała i spoczywa w spokoju, wiedząc, że nadal będzie wspierać swojego syna przez swoją muzykę. To nie byłoby możliwe bez was. Dziękujemy - czytamy na Instagramie Cat.

Pod wpisem pojawiła się moc kondolencji płynących od fanów, którzy nie mogą pogodzić się z tak wielką stratą:

To, że doczekała spełnienia swoich marzeń o synu, jest niesamowite. Spoczywaj w pokoju aniołku.

Odpoczywaj w raju, piękna duszo

Moje serce właśnie pękło

Cat Janice do końca walczyła o swoje zdrowie i przede wszystkim o wsparcie dla synka. Zaledwie kilka tygodni temu pisaliśmy o tym, jak 31-latka zadbała o byt swojego syna.

Rodzinie i bliskim życzymy wytrwałości w tych trudnych chwilach.

