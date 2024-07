Nicole „Snooky” Polizzi ze słynnego „Jersey Shore” - reality show stacji MTV, znana jest ze swojego kontrowersyjnego zachowania i nawyków. Dzięki temu w Ameryce zyskała status gwiazdy i w tym momencie ma już na koncie własną autobiografię, która stała się bestsellerem. Ponadto własną kolekcję japonek i lakierów do paznokci. Teraz jednak przyszedł czas na coś więcej.

Snooky zaprojektowała linię torebek. Niestety celebrytka inspirowała się zbyt dosłownie słynną kopertówką Alexandra McQueena, czym wywołała kolejny skandal.

Mimo, że torebka stworzona przez Nicole Polizzi nie jest identyczna z tą McQueena, to zapięcie jest niemal dokładnie skopiowane. Różni się również ceną, gdyż te z kolekcji Snooky kosztują ok. 100 złotych, a nie 3 tysięcy złotych jak to jest w przypadku oryginału McQueena.

Czyżby szykował się kolejny proces? Taki jak w przypadku czerwonej podeszwy butów u Christiana Louboutina i Yves Saint Laurent?

