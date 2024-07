Już wkrótce wielki finał programu "Must be the music"! W niedzielę wieczorem poznamy zwycięzcę dziewiątej edycji muzycznego show. W ostatnim odcinku na żywo z pewnością nie zabraknie emocji. Oprócz pojedynku uczestników, na scenie będzie można zobaczyć wielka gwiazdę światowej muzyki. Jak podał portal jatrząbpost.pl będzie nią sama Jassie Ware! Zobacz też: Edyta Górniak w finale "Tańca z gwiazdami 3"! Zapowiada się fantastyczne show

Reklama

Jassie Ware już po raz kolejny pojawi się w Polsce. Artystka ma tutaj liczne grono fanów, którzy na pewno zasiądą w niedzielę przed telewizorami, tym samym pobijając wyniki oglądalności stacji. W finale "Must be the music" Jassie Ware ma wykonać dwa utwory ze swojej najnowszej płyty, która w Polsce osiągnęła już status "Złotej płyty". Będą to "Say You Love Me” i “Champagne Kisses”.

Planujecie oglądać?

Zobacz też na Polki.pl: Nowa płyta Jessie Ware - Devotion

Zobacz także