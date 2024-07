Grzesiek z "Rolnik szuka żony" wybrał się na zakupy i... wydał 250 tysięcy złotych! Co takiego kupił jeden z najpopularniejszych uczestników drugiej edycji programu Telewizji Publicznej? Rolnik zdradził to w nowym filmiku, który zamieścił w sieci. Grzesiek i jego żona Ania przed kamerą opowiedzieli o tym, co lubią kupować. Ania przyznała, że uwielbia robić zakupy, ale nie te spożywcze ;). Na co więc wydaje pieniądze? Wydaje więcej niż jej mąż?

Ania i Grzesiek zdradzili, na co wydają pieniądze

Żona Grześka nie ukrywa, że uwielbia kupować buty i ubrania. Okazuje się jednak, że od pewnego czasu podczas zakupów wybiera coś zupełnie innego.

Bardzo lubię zakupy. Tak naprawdę to nie lubię tylko zakupów spożywczych, bo zazwyczaj robię je sama, muszę się nadźwigać przy tym. To jest nieprzyjemne, nie rozmawiajmy o tym - przyznała żona Grześka. (...) Właśnie w tym jest problem, że ostatnio jak chodzę na zakupy to kupuję zazwyczaj rzeczy dla Jasia. I to są cały czas ubranka. Jak siedzę w internecie to tak samo zamawiam dla niego. Ale poluję na buty. A ty wiesz, że buty to nie tania sprawa, bo muszą być ze skóry i wygodne.

Okazuje się, że nie tylko Ania lubi zakupy! Ostatnio również Grzesiek zafundował sobie niezły prezent, za który zapłacił... 250 tysięcy złotych!

A ja ostatnio też sobie gdzieś tam przechodziłem i kupiłem opryskiwacz. Tak sobie idę, idę i nagle wpadł mi w oko. Musiałem go wziąć - przyznał rolnik. Nie no, to była grubsza sprawa, dużo załatwiania. Jan potwierdza w tle.

Musimy przyznać, że Grzesiek robi bardzo konkretne zakupy ;). Zobaczcie ich nowe nagranie!

