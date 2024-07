Planowanie domowego budżetu dobrze jest rozpocząć od zrobienia kalendarza, w którym można zapisywać wszystkie przychody i rozchody. Warto też oszczędzać na zakupach spożywczych poprzez zrobienie listy zakupów. Dobrze też robić rzadsze, lecz większe jednorazowe zakupy.

Dobrym sposobem na planowanie budżetu jest przeglądanie ofert sklepów on-line, aby znaleźć promocje oraz okazje darmowych wysyłek. To znacznie obniży wydatki i sprawi, że więcej pieniędzy będzie można zaoszczędzić.

Metody planowania wydatków

Pomocnym krokiem w planowaniu wydatków jest stworzenie kalendarza. W nim dobrze jest zapisywać cykliczne rozchody, takie jak rachunki za mieszkanie, prąd, gaz, media, raty kredytowe, składki ubezpieczeniowe itp. Konieczne jest również zawarcie w nim codziennych wydatków na jedzenie i środki czystości. Niezbędne są też koszty nagłe, takie jak wizyty u lekarza, mandaty czy naprawy sprzętu. Dobrze mieć przygotowane pieniądze na niespodziewane wydatki. Można się do nich przygotować, robiąc listę potencjalnych kosztów wraz ze średnim kosztem. Tak samo warto zrobić z prezentami okazjonalnymi, jak święta, urodziny czy wyjazd na wakacje. Wcześniejsze zaplanowanie takich wydatków znacznie ułatwi przeznaczenie na nie funduszy. Jeśli zależy komuś na prowadzeniu oszczędniejszego trybu życia, warto jest zrezygnować też z takich używek, jak papierosy. Paląc paczkę dziennie, miesięczny koszt nałogu wynosi około 450 zł. Dobrym nawykiem jest odkładanie 10% miesięcznych zarobków na konto oszczędnościowe zaraz po otrzymaniu wypłaty. Najlepiej ustawić taki przelew jako stałe zlecenie. Te pieniądze regularnie odkładane znacznie ułatwią panowanie nad nieprzewidzianymi wydatkami.

Jak kupować produkty spożywcze aby wydawać mniej?

Aby zmniejszyć codzienne koszty, warto też robić oszczędniejsze zakupy. W tym celu dobrze jest mieć gotową listę potrzebnych rzeczy, aby nie kupować zbędnych produktów. Lepiej jest zrobić jedne zakupy na dłuższy czas, by nie wybierać się codziennie do sklepu. Ta metoda ograniczy zbędne przedmioty w domu. Ponadto nie jest wskazane płacenie kartą bankomatową. Kupując produkty za gotówkę, łatwiej jest kontrolować wydatki.

Najlepiej jest chodzić do supermarketu samemu. Zakupy z płaczącym dzieckiem z pewnością nakłonią do nabycia niepotrzebnych produktów. Dobrze jest też wyliczać konkretne porcje na osobę, aby dostosować zakupy do faktycznego zużycia i nie wyrzucać jedzenia do śmieci.

Jeśli przygotowanych dań nie jesteśmy w stanie zjeść w ciągu 2-3 dni, dobrze jest je zamrozić. Ta metoda jest też znacznym zaoszczędzeniem prądu, gazu i czasu na gotowanie. Najdroższym produktem spożywczym jest mięso. Dobrze jest czasem skusić się na potrawy wegetariańskie, ponieważ warzywa i kasze są znacznie tańsze i bardzo zdrowe. Ponadto warto inwestować w produkty, które mają długi termin ważności. Składniki takie jak ryż, makaron czy mrożonki są świetnym dodatkiem do obiadu oraz stanowią ciekawe urozmaicenie potraw.

Zakupy przez internet – świetny sposób na oszczędzanie wydatków

Gdy kupuje się większe i droższe produkty (np. telewizor, AGD), dobrze jest skorzystać z porównywarki cenowej. Ta usługa pomoże zaoszczędzić wydatki nawet o 30 procent. Sklepy internetowe często oferują darmową wysyłkę w zamian za zakupy powyżej określonej kwoty. Jest to świetny pomysł w przypadku większych zakupów. Dobrze jest też zorganizować się ze znajomymi, co również pozwoli pozbyć się kosztów wysyłki. Zakupy online często są bogate w promocje i zniżki. Warto więc filtrować profile na portalach społecznościowych osób lub firm, u których robi się zakupy. Ponadto warto korzystać z okazji typu Czarny piątek czy Cyber poniedziałek. Tego dnia są organizowane liczne wyprzedaże, dzięki którym można znacznie zaoszczędzić.