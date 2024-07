Grzegorz Krychowiak kończy dziś... 27 lat! Zaskoczeni? My tak, bo wydawało nam się, że piłkarz jest starszy ;-). Pomocnik Paris Saint-Germain urodził się w 1990 roku w Gryficach.

Urodziny Grzegorza Krychowiaka. Jak zmieniał się piłkarz - zobacz wideo!

Od najmłodszych lat wiedział, że chce być piłkarzem, dlatego treningom poświęcał każdy wolny czas poza szkołą. Grał w takich klubach jak: Żaki 94 Kołobrzeg, Stal Szczecin, Arka Gdynia. W 2007 roku trafił do francuskiego klubu Bordeaux. Punktem zwrotnym w jego karierze było podpisanie w 2014 roku kontraktu z hiszpańskim klubem Sevilla FC, w którym rozwinął skrzydła, podniósł swoją wartość na rynku, a do tego awansował do pierwszej 11 reprezentacji Polski. Obok Kuby Błaszczykowskiego i Roberta Lewandowskiego stał się filarem polskiej drużyny, a podczas Euro 2016 udowodnił Adamowi Nawałce i polskim kibicom, że można na niego liczyć i w najważniejszych meczach nie zawodzi. Jeszcze w trakcie Euro 2016 podpisał w Paryżu kontrakt z Paris Saint-Germain, francuski klub musiał zapłacić za niego 30 mln euro, co na tamtą chwilę uczyniło Polaka najdroższym polskim zawodnikiem w historii. Grzegorz zawsze podkreślał, że praca i mieszkanie w Paryżu było jego największym marzeniem i spełnił je, ale przed nim jeszcze daleka droga, żeby dostać się do pierwszego składu francuskiej drużyny. Całe szczęście u swojego boku ma piękną Celię Jaunat, która wraz z nim przeprowadziła się do Paryża i wspiera ukochanego w trudnych chwilach.

Z okazji urodzin składamy Grzegorzowi najserdeczniejsze życzenia! Jak najwięcej goli i oczywiście miejsca w pierwszym składzie PSG!

Zobaczcie w naszym filmiku, jak zmieniał się Grzegorz Krychowiak!

Grzegorz Krychowiak na początku kariery

Bardzo się zmienił?

Grzegorz Krychowiak i Wojtek Szczęsny - tak kiedyś wyglądali :-)