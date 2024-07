Popularna pisarka Katarzyna Grochola po występie w "Tańcu z Gwiazdami" stała się prawdziwą celebrytką. Media towarzyszą jej na każdym kroku. Jak sobie z tym radzi?

- W ciągu ostatniego roku przekonałam się, jak to jest być ciągle ocenianą. Musiałam np. czytać o sobie, że nie nadążam za modą, albo noszę torbę na brzuchu... Cóż, trochę mi zwisa, co o mnie piszą. Noszę torbę tak, jak mi się podoba i nie będzie mnie ubierał żaden stylista. Media mają ogromną władzę, ale ja nie chcę, by miały władzę nade mną - zdradziła w rozmowie z "Na żywo".

Zdrowy dystans to podstawa. Najważniejsze to dobrze czuć się z samym sobą.

(ac)